在今年6月上旬轉任為澳門博彩（0880）的非執行董事吳志誠申報，他在8月12日，在場外以每股9.75元，減持澳博3000萬股，套現2.925億元。他在澳博的持股水平，由原先的2.65%，減少至2.13%。

吳志誠原為澳博的執行董事及營運總裁，在博彩業有逾41年經驗，此前他逐步淡出澳博的子公司董事職務，並於今年6月轉任為非執董，目前亦為澳博子公司澳博股份的顧問。

記者：陳偉燊

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