銀河娛樂（0027）主席呂志和今午在業績發布視像會議上表示，雖然粵澳及與內地之間的自由行會逐步開放，令人高興，預期會陸續有更多旅客訪澳。集團副主席呂耀東則稱，他個人覺得已經「再沒有最差的時間」，大前提是需要做好防疫、控疫，千萬不要鬆懈，避免客人重臨後問題再出現。隨着經濟慢慢復蘇，財務總裁戴力弘預期，料日後很快恢復派息。

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呂耀東更指出，逐步開放自由行對業界是重要的訊號，有助令人知道，澳門仍然有優勢，是最安全的城市。他們會配合政府，去多辦一些盛事，令旅客放心過來。集團此前更引進不同的納米及紫外光等不同科技去搞好衛生，期望保障員工及旅客安全。他說，在首季時已提過，每日「燒錢」340萬美元，減少10%至20%，期望做得更好，現時要說何時收支平衡，仍然言之過早，但是他長遠看好澳門的發展前景。集團財務總裁戴力弘補充，因應疫情關係，集團保留多些現金。因應集團財政穩健，若隨日後經濟慢慢復蘇，不單可以繼續發展澳門銀河第三、四期，並且可以支持本地就業，甚至很快恢復派息。

至於銀河第三、四期方面，呂志和指出，由於建築進度非一朝一夕可改，財務上亦預算好，因此仍會按原本計劃進行，並會與政府互相配合，並足以配合日後向外發展。另在疫情影響下，日本在推進發展包含博彩元素的綜合渡假村方面處於半停擺狀態，將來事態如何發展，難以預測。但是集團仍然有意參與當地發展。

記者：陳偉燊

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