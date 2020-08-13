港華燃氣（1083）公布中期業績，截至6月底止，股東應佔溢利5.81億元，按年下跌23.14%。每股盈利20.23仙，不派中期息。

期內，營業額55.63億元，按年減少14.57%。受疫情拖累，內地的工業和商業售氣量亦受到不同程度的影響。上半年集團總售氣量按年下跌3%至55.06億立方米。集團總客戶數目達1372 萬戶，比去年年底新增28萬客戶。

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講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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