美國禁「香港製造」 邱騰華稱會研究維護自身利益之行動
文章日期：2020年8月13日 16:58
美國政府早前下令，由9月25日起，所有香港製造並出口到美國時，必須標記原產地為「中國」。商務及經濟發展局局長邱騰華批評有關規定是「指白為黑」，不符合世貿有關產地來源的規例，對此作出嚴厲讉責；又稱會研究維護自身利益的行動。
邱騰華今日在記者會上指出，根據美國海關提供最新資料，新規則實行後，冀試圖逼使香港製造產品以「中國製造」作為標籤，惟美國相關政府部門暫時沒有新加任何其他措施，並未實行新規例對進口方面程序上要求改變，也未見美國作關稅評估要求，因此未見即時措施對香港產品實施關稅，惟觀乎美國措施，難免日後會就關稅作出調整。
邱騰華稱，特區政府會研究維護自身利益的行動，包括利用世貿現有架構採取行動，強調香港製造的產品，有權使用「香港製造」標籤；又重申香港為中國不可分割的一部分，惟《基本法》賦予本港特殊關稅地位。
對於事件對香港影響，邱騰華指出，每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物價值約37億元，佔總出口少於0.1%，受影響行業包括珠寶、食品、藥品、鋁材等，將會留意情況。
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