南航（1055）公布7月營運數據。月內集團客運運力投入按年下降41.27%，其中國內、地區、國際分別按年下降16.90%、95.47%、93.39%；旅客周轉量按年下降 48.75%，其中國內、地區、國際分別按年下降26.96%、97.94%、95.11%；客座率爲72.52%， 按年下降10.58個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降10.04、42.88、21.75個百分點。

貨運方面，2020年7月貨運運力投入按年下降0.46%；貨郵周 轉量按年下降0.68%；貨郵載運率爲49.09%，按年下降0.11個百 分點。

7月集團退租1架EMB190飛機。截至2020年7月底，集團合計運營856架飛機。

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