科技股受惠於肺炎疫情下，在家工作、在家學習的新趨勢，聯想（0992）首季純利錄2.13億美元，按年增長31.48%。集團主席兼首席執行長楊元慶在業績電話會上認為，現今世代每個人都需要電腦，相信此趨勢能一直延續，料未來個人電腦產量可提升至3億水平。

聯想首季純利增31.5%

問及中美緊張關係，楊元慶相信對跨國企業會帶來影響，希望兩國領袖可以「坐下來，找出解決方案，為企業提供更好的營商環境」，強調集團會遵循規程，故未有太過擔心。

記者：蔡穎霖

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