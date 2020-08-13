繼TikTok及微信後 美媒：阿里巴巴或許是美國政府下一個打壓目標

繼華為、TikTok及母企字節跳動，以及騰訊（0700）旗下微信後，美媒CNN一篇分析文章指，美國政府下一個打壓目標，可能是中國網絡商務巨頭阿里巴巴（9988）。

報道指，美國政府針對中國企業的行動，標誌著特朗普政府對中國日益增長的科技實力打壓力度有所加強，意味特朗普政府要迫使跨國企業在中美之間做選擇。

CNN引述新加坡國立大學客座高級研究員Alex Capri分析，有別於字節跳動和華為阿里巴巴在向西方市場擴展方面並沒有取得非常大的成功，惟阿里巴巴是中國的國家級科技領軍企業，或足以成為美國發起攻擊的理由。

Alex Capri認為，美國任何行動可能都不會影響該公司在中國的電子商務和零售業務，即使美國對阿里在美國的雲業務實施制裁，對阿里的影響亦很輕微，因為雲服務在阿里巴巴總收入中所佔比例不足一成。但有分析師指出，若美國真的對阿里出手，亦會做成一定的打擊，因為阿里巴巴的雲業務需要美國的半導體和軟件才能支持。

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