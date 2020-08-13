在港經營OK便利店、聖安娜餅屋，以及擁有眼鏡品牌Zoff特許經營權的利亞零售（0831）公布中期業績，上半年股東應佔溢利錄8205.1萬元，按年跌0.5%，每股基本盈利10.8仙，每股中期息6仙，按年持平。

集團收益28.59億元，按年增5.7%。便利店業務之營業額增加 7.9%至23.59億元，原因為可比較同店銷售額較去年同期增長 8.3%，主要歸因於高價值低利潤產品類別的銷售額較佳。由於疫情影響，餅屋業務之營業額減少5.5%至4.81億元；Zoff眼鏡業務營業額增加12.7%至5800萬元。

展望今年下半年，集團將繼續以全面的清潔及消毒程序，以及零售店安全措施包括排隊保持社交距離及非接觸式自助掃描和支付系統，致力保護顧客及員工。

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