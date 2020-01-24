恒指高開246點見全日頂，午後跌幅擴大至99點，收市跌13點或0.05%，報25230點，成交金額1164億元，較上日減少19.17%，是2020年7月29日1044.48億元成交後最少；國指升28點或0.28%，報10244點。恒生科技指數收報7031點，升0.3%。

走勢上，今早高位觸及保力加通道頂，而昨日升穿多條平均線後，收市仍守於其上，包括10天、20天、50天、100天線，而上方不足600點，則包括200天線(25692點)及250天線(25802點)。

互聯互通資金流方面，北水南向合計淨流入0.62億元，較上日減少76.57%， 連續第4日流入，累計流入35.57億元。南水北向合計淨流出20.82億元人民幣，較上日增加27. 14%，連續第2日流出，累計流出37.2億元。

聯通（0762）升25.6%，創上市以來最大升幅，收報5.74元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌2.17%，收報20.25元，是跌幅最大的藍籌。

創科實業（0669）升10.92%，收報94.45元，創收市價計新高，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點。創科曾升最多12.16%，是2018年11月2日後最大升幅，當日升幅為14.01%。高見95.5元，創上市新高。

騰訊（0700）公布業績後跌2.02%，收報510元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。

傳證監及聯交所已展開調查，壹傳媒（0282）曾插逾4成，收報0.38元，跌41.54%。毛記葵涌（1716）收報0.72元，跌27.27%；萬華媒體（0426）收報0.169元，跌21.03%。

中移動（0941）少賺仍略勝預期，中期息1.53元，委任新CEO，收報59元，升3.6%。

銀娛（0027）中期轉虧蝕28.6億，不派息，銀娛收報59.25元，跌0.42%。

太古（0019）上半年轉虧蝕77億元，太古地產（1972）少賺89%。太古收報42.15元，升2.06%；太古地產收報19.54元，升0.21%。

光大國際（0257）午後抽升，中期賺30.3億派息0.14元，收市4.99元，升6.6%。

聯想（0992）首季純利增31.5%，聯想收報4.72元，跌3.08%。

華置（0127）中期少賺近7%，息1仙。華置收報5.2元，無升跌。

禪遊科技（2660）公布中期純利升51.9%，不過股價在創52周高，見1.48元後倒跌，收報1.22元，跌14.08%。

憧憬疫情受控，多隻零售消費股向上。普拉達（1913）創52周高，見33.9元，收報33.3元，升0.76%；寶光實業（0084）收報0.105元，升52.17%；謝瑞麟（0417）收報1元，升13.64%；L'OCCITANE（0973）收報13.54元，升5.62%；卓悅控股（0653）收報0.139元，升6.11%；海底撈（6862）創上市新高，見44.4元，收報43.85元，升6.56%；九毛九（9922）收報16元，升6.67%；呷哺呷哺（0520）收報8.52元，升7.3%。

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