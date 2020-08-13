虛擬保險公司OneDegree今宣布，未有植入晶片的貓咪均可投保「毛價保」計劃，為香港首家提供寵物保險的公司放寬相關要求。同時，OneDegree更推出推廣優惠，由今日起至今年9月10日推出「毛價保」計劃七五折，主人為貓咪與狗隻投保時輸入優惠碼 「PURRFECT」即可獲優惠，而主人為每隻額外寵物投保更可獲六折。

OneDegree指，由於現時香港並無法例規定飼養貓隻時必需植入晶片，因而部分貓咪主人對投保寵物保險前需事先植入晶片之要求卻步。OneDegree行政總裁李俠恩表示，公司團隊分析市場數據後，留意到雖然主人們為貓咪和狗隻索取報價的數目相若，但投保「毛價保」計劃的貓隻，佔總保單數目低於20%，因此公司希望透過放寬投保要求的安排，幫助更多貓咪主人能成功購買寵物保險，讓毛孩在醫療路上再無後顧之憂。

OneDegree於今年4月開業，且主打寵物保險。公司指出，7月份成功投保的「毛價保」計劃按月急增85%，又認為由於寵物保險的關注提升，預期保單數目將繼續維持增長。現時「毛價保」計劃中已通過28天等候期的保單，當中四分之一曾提出索償；由獸醫診所核實個案至將賠償發送到投保人銀行戶口的平均時間為一天，最快的個案更只需數小時已完成處理。

記者：溫藹紅

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