【16:51更新】首創證券在官網公告稱，部分媒體刊登的有關其與第一創業合併的消息完全為不實之詞。【更新段完】

路透報道，中國希望在國內建立有相當規模的券商或整合業界，與華爾街巨頭抗衡。該媒體引述三名消息人士表示，中國計劃讓深圳上市的券商第一創業與規模較小的競爭對手首創證券合併，最快或於今年定案。

其中兩位知情人士稱，中國希望在境內向高盛和摩根士丹利等外資開放金融市場之際，同時營造一個公平的競爭環境。中國國內券商業價值8萬億人民幣，擁有130多間公司。《中國證券報》上月報道指，中證監鼓勵券商併購策略。

第一創業、首創證券、北京市政府及北京市國資委均未有回應路透查詢。

另外，有消息人士指，中國最大券商中信證券（6030）正在與規模較小的同行中信建投證券（6066）合併。該兩間公司早前均否認有關消息。

路透曾向中信證券和中信建投證券查詢，惟未有回覆。

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