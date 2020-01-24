新冠肺炎疫情衝擊全球經濟。評級機構標普發表報告指，美國今年至今已有424間公司申請破產，創自2010年以來新高，全年申請破產數量更可能創10年新高。

標普指，在今年已申請破產保護的公司中，35家負債超過10億美元（約78億港元）。該行稱，隨著疫情引發的衰退持續，加上近期病例激增威脅到復蘇前景，預計將有更多的公司申請破產。

報告提到，消費類公司受疫情衝擊尤為嚴重。根據標普的數據，今年美國已有超過100家消費類公司申請破產，其中包括J.Crew、彭尼百貨（JCPenney）、尼曼馬庫斯（Neiman Marcus）和Lord & Taylor等。

此外，工業和能源行業有近百家公司申請破產，其中包括租車巨頭赫茲（Hertz）、頁岩油氣商切薩皮克能源（Chesapeake Energy），以及Ultra Petroleum等。

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