光大國際午後抽升 中期賺30.3億派息0.14元
文章日期：2020年8月13日 15:08
光大國際（0257）午後股價抽升，升穿10天線(5.01元)，曾高見5.07元，最多颷8.33%，現報5.01元，升7.05%。
公司中午公布中期業績，上半年盈利30.3億元，按年增長15%；派中期息0.14元，去年同期派0.13元。
期內，收入按年升13%至183.8億元，當中來自環保能源項目收益116.73億元，按年上升逾26%；綠色環保項目收益42.46億元，按年微跌0.2%，環保水務項目收益21.2億元，按年下跌14.7%。
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