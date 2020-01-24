匯豐今宣布，PayMe for Business 的商戶網絡擴展至24小時營業的OK便利店。由今日起逾200萬名個人用戶可使用PayMe二維碼，於全港超過330間OK便利店進行消費。

匯豐指，PayMe for Business推出全新二維碼（QR Code）功能，讓商戶可使用店舖內現有的銷售點終端系統（POS，Point-of-Sale）收取PayMe付款。目前OK便利店是首家採用該新收款功能的商戶，員工無需轉換系統或另外輸入交易金額，只須利用POS原有的掃描器，直接掃描顧客PayMe應用程式上的二維碼，便可進行收款。

匯豐表示，新功能適合配備POS系統、且規模較大的商戶，提供以客為先的零售體驗，PayMe for Business將於短期內逐步為其他商戶引入該功能。匯豐又指，付款二維碼的有效期為120秒，以確保交易安全，即使用戶的手機網絡短暫離線，仍可進行交易，但如以離線模式進行付款，則只可處理500元或以下的交易。不過，個人用戶需安裝最新版本的PayMe應用程式，方以使用該新功能。

記者：溫藹紅

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