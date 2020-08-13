中國銀保監會主席郭樹清接受《新華社》訪問時表示，當前中

國經濟尚未全面恢復，疫情仍有較大不確定性，所帶來的金融風險也存在一定時滯，預計有相當規模貸款的風險會延後暴露，未來不良貸款上升壓力較大。

他預計，今年全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元（人民幣．下同），比去年的2.3萬億元加大了力度。他又指，「明年的處置力度會更大，因為很多貸款延期了，一些問題明年才會暴露出來。」

他指出，對未來不良壓力上升，要提早謀劃，積極應對。一方面，做實資產質量分類，督促銀行運用預期信用損失法評估貸款風險，真實反映企業經營變化。另一方面，備足抵御風險「彈藥」，要求銀行採取多種方法補足資本，提前加大撥備提取，提高未來風險抵禦能力。同時，嚴控增量風險。督促銀行加強內部控制和風險管理，做好貸款“「三查」，減少貸款損失。

郭樹清強調，疫情不會改變中國對外開放大趨勢，將下更大氣力深化金融領域關鍵性改革，包括加快中小銀行改革、大力支持直接融資、完善銀行保險機構公司治理等。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

鴻海澄清彭博報道 報道曾指中國作為世界工廠的時代已經結束

華置中期少賺近7% 息1仙

中移動少賺略勝預期 中期息1.53元 委任新CEO

聯想首季純利增31.5%

恒指高開後回跌30點 創科安踏創上市新高 北水流入增1.8倍

銀娛中期轉虧蝕28.6億 不派息

太古上半年轉虧蝕77億元 太古地產少賺89%