BC科技（0863）旗下數字資產平台OSL，在今年上半年，首次在過去4年來，錄得除息税、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)正數，期內錄得總交易量按年大增4.2倍至610億元人民幣。該集團行政總裁Hugh Madden表示，由於國際貨幣政策環境動盪，市場資金除了流入金市之外，投資經理亦尋求不同工具進行對沖，跨國機構及政府亦視之為庫務管理的手段，因此環球的數字資產買賣，成為可取的其中一途。他長遠仍然看好數字資產的交投量持續增加。

儘管當前政治環境複雜，Hugh Madden認為，公司的總部雖然位於香港，但是亦在不同地區設有辦事處，所經營的數字資產平台屬全球經營，反而可以在當前是迎來更多人參與數字資產交易的好時機。現時其平台的參與者，機構投資者佔比由過往的70%提高至78%，亦見到更多傳統交易商、投資銀行及大型資產管理公司加入其中，該等投資者會注重在被規管及合規的平台進行交易。因此其經營方向，還是以機構投資者為服務對象，不止提供交易服務，而是提供軟件及服務。至於有否本港發展商借其平台涉足虛擬貨幣發行，他指出，這是由市場主導，始終虛擬貨幣屬全球發行，不一定限於香港進行，但是具保證息率回報的資產，長遠會受市場注意。

雖然在美國近期興起羅賓漢零費用加密交易平台，但是Hugh Madden認為，市場仍然會對具品牌及技術的平台有需求，新平台崛起，則是回應更多年青一代更多地參與數字資產平台，數字資產交易又全球化的發展趨勢。他又指出，集團在香港及新加坡申請數字資產金融服務牌照，仍在推進中。

首席財務官張盛補充，因應集團的數字資產業務持續增加，其他業務如廣告及商業園管理等下跌，會在適當時，將集團的報賬貨幣單位由人民幣，轉成其他貨幣。

記者：陳偉燊

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