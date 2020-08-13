恒指跌30點，收報25213點，成交金額652億元。騰訊（0700）績後高開低走，業績雖略勝預期但估值也大致反映，面對美國制裁的不明朗因素，似乎投資者選擇先行獲利離場。A股走勢亦相似，且樣是先升後回，但滬深兩市都呈高位整固為主，說不上轉勢。現在格局是，一方面高升股沽壓較大，但很多舊經濟股則不受影響，甚至能炒復蘇而轉強，內部結構與過去數月有別。

今早最強勢的是中資電訊股。聯通（0762）業績勝預期，董事長兼首席執行官王曉初預期，10月份流動電訊收入有望轉為正增長，又稱國家提速降費政策快完結，刺激股價飈升23%，連帶中移動（0941）及中電信（0728）亦升5%及10%。

中資電訊股近年一直受到提速降費打壓，股價長跌長有。王曉初認為政策即將完結，但黨的想法實在很難估計，不能假設會結束。但從5G初步數據來看，無論是中移動（0941）還是聯通都對ARPU有正面拉動作用，隨着明年起滲透率上升，而提速降費大不再加大力度的話，收入、盈利和現金流都有望步入數年的正增長，也有助消取市場對資本性開支過高的風險。

三者之中，聯通積極轉型，開拓雲計算、數據中心、產業互聯網等新收入來源，成效顯著。雖然股價同樣無法避免長跌長有，但當核心的流動電訊服務步入增長期，反彈力度亦會較同業更強。若股價能稍為回落至5.3元附近，可小注收集作中線持有。

張兆聰

明報首席評論員