內地三大電訊商之一的中移動（0941）中午公布中期業績，上半年盈利557.65億元（人民幣，下同），按年跌0.53%，略高於市場預期的551.8億元。派中期息每股1.53港元。

中移動半日報59.95元，升5.27%。期內營運收入3898.63億元，年增0.1%；其中，通信服務收入3582億元，增1.9%。EBITDA為1457億元，按年下降3.6%。截至6月底，移動客戶達到9.47億戶，上半年移動ARPU按年減少3.7%至50.3元，降幅進一步收窄。

另外，中移動宣布，委任董昕為公司首席執行官，即日生效。

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