太古（0019）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔虧損77.73億元，去年同期錄79.39億元盈利，撇除投資物業價值變動，基本虧損54.85億元，去年同期錄158.46億元盈利太古A每股虧損5.15元，每股股息0.7元；B股每股基本虧損1.03元，每股股息0.14元。

集團指，基本虧損主要來自集團應佔國泰航空的虧損及太古海洋開發集團的一項重大減值支出。期內收益390.56億元，按年跌9%。

太古稱，地產部門是集團溢利的最大來源，上半年來自地產部門的經常性基本溢利30.67億元，按年下跌7.59%。

太古地產（1972）同樣於中午收市後公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利錄10.29億元，按年大跌88.53%；每股基本盈利0.18元元，第一次中期息派0.3元。上半年集團收入65.51億元，按年跌12.77%。

集團基本溢利錄37.53億元，按年大跌79%。期內，集團租金收入總額跌4%至61.01億元，主要反映香港及中國內地零售物業租金收入下降，顯示因為2019冠狀病毒病疫情引致零售銷售額減少以及所提供的租金支援。

受到2019冠狀病毒病疫情嚴重影響，上半年酒店業務錄得未計折舊前營業虧損8600萬元，去年同期溢利1.22億元。集團預計，在疫情下，集團酒店在今年餘下時間經營困難，預計入住率和收入仍會受壓。集團會在不影響與顧客長遠關係的情況下，盡可能節省成本開支。

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