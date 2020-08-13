恒指高開246點見半日高位，曾回吐最多77點，半日跌30點或0.12%，報25213點，成交金額652億元；國指升47點或0.47%，報10263點。恒生科技指數收報7079點，升0.98%。

聯通（0762）升22.98%，收報5.62元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌3.67%，收報19.94元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升5.27%，收報59.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；騰訊（0700）跌1.44%，收報513元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

兩隻指數股創新高，創科實業（0669）創上市新高，見95.5元，收報93.6元，升9.92%。安踏體育（2020）創上市新高，見81.65元，收報80.95元，升4.32%。

半日北水南向合計淨流入7.52億元，較上日全日增加185.34%，南水北向合計淨流出24.15億元人民幣，較上日全日增加47.48%。

近日焦點股壹傳媒（0282）收報0.42元，跌35.38%；毛記葵涌（1716）收報0.83元，跌16.16%；萬華媒體（0426）收報0.185元，跌13.55%。有線（1097）收報0.082元，升10.81%。

騰訊（0700）績後向下，收報513元，跌1.44%。

新城悅（1755）績後向上，收報24元，升5.03%。

奢侈品股個別發展，英皇鐘錶珠寶（0887）創上市新低，見0.11元，收報0.11元，跌1.79%；周大福（1929）收報8.09元，跌1.1%；謝瑞麟（0417）收報0.99元，升12.5%；寶光實業（0084）收報0.1元，升44.93%。

化妝美容股個別發展，L'OCCITANE（0973）收報13.26元，升3.43%；莎莎國際（0178）收報1.23元，跌1.6%；卓悅控股（0653）收報0.148元，升12.98%。

餐飲股個別發展，叙福樓（1978）收報0.41元，跌7.87%；稻香（0573）收報0.88元，跌1.12%；譽宴（1483）收報1.39元，升6.92%。

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