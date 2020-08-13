中國民航局航安辦副主任吳世傑表示，7月份民航完成旅客運輸量3910萬人次，按年下降34.1%，惟降幅較上月收窄8.3個百分點。

吳世傑在民航局月度發布會上表示，截至8月12日，共計93間中外航空公司，當中國內航空公司和外資航空公司分別19間和74間，營運187條定期國際客運航線，每周執行210個往返航班，與50個國家保持定期客運通航。

另外，中國民航業7月份共完成運輸總周轉量68.8億噸公里，按年下降39.3%，降幅較上月收窄3.4個百分點；完成貨郵運輸量55.2萬噸，按年下降10.4%，降幅較上月擴大4.7個百分點。

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