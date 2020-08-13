「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)第二季度大幅加倉中國。

橋水基金最新向美國證監會（SEC）提交的持倉報告顯示，次季阿里巴巴（9988）躋身橋水基金美股第六大重倉股。以往橋水基金前十大重倉股皆為ETF，是次罕見地將個股調至前十大重倉。季內橋水基金加倉阿里幅度達244%，加倉後持有市值為2.05億美元(約15.9億港元)。

橋水基金亦大幅加倉了兩隻中國ETF，分別為安碩中國大盤ETF和安碩MSCI中國指數ETF，兩者的加倉幅度分別為717%、486%。加倉後前者持有市值1.90億美元、後者1.5億美元。

另外，橋水季內清倉多隻能源股，包括埃克森美孚石油、必和必拓、英國石油、淡水河谷。

第二季度橋水基金新買入137隻股票，加倉68隻股票，清倉153隻股票，減倉177隻股票。

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