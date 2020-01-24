港鐵（0066）早前宣布董事及執行總監捐出部分酬金。集團公布，自六月起，已透過捐贈協康會、銀杏館、惜食堂、 ImpactHK、香港家庭福利會，為有需要人士提供食物、餐券、短期住所、學習 支援等。至於香港公益金則會利用相關款項，透過「公益金及時抗疫基金」繼續支援有需要人士。據悉，是次捐出的款額約為430萬元。

港鐵主席歐陽伯權表示，疫情持續，市民在生活各方面大受影響。港鐵除了在票價和租金上推出多項支援措施外，團隊亦冀望透過捐款和義工隊的服務，協助有需要人士解決燃眉之急。

港鐵現報40.65元，跌0.61%。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

中國續對印度進口單模光纖徵反傾銷稅

鴻海：中國作為世界工廠的時代已經結束

傳印度首富投資TikTok印度業務

MSCI宣布各指數季度評估結果

高盛與巴克萊爭購通用汽車信用卡業務

聯通曾颷20% 見5個月高位

智勤控股超購18倍

傳Facebook與Snap曾洽購TikTok對手Dubsmash