中國商務部網站發布公告表示，自2020年8月14日(明日)起，對原產於印度的進口單模光纖繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

商務部稱，裁定如果終止反傾銷措施，原產於印度的進口單模光纖對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國國內產業造成的損害可能繼續或再度發生。

商務部於2014年8月14日起實施對原產於印度的進口單模光纖徵收反傾銷稅，為期5年。

今次徵收反傾銷稅的稅率與2014年規定相同，對配合調查公司徵收反傾銷稅稅率介乎7.4%至24.5%；未配合調查的公司則分別是24.5%及30.6%。

單模光纖是指在一定的波段範圍內，只傳輸單一模式光訊號的光纖，主要使用在長途幹線、城域網、有線電視、光纖接入網等網絡。

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