next

【13:12更新】鴻海於台灣證券交易所發公布,就彭博日前題為「China’s Days as World’s Factory Are Over, IPhone Maker Says」作出說明。

鴻海指,「公司於8月12日所舉辦的2020年第二季投資法人說明會中,對外提供的簡報資料以及相關問答,皆未針對單一客戶、廠區以及產品訊息發表評論,彭博當日針對公司第二季法說會內容相關報導中,所提營收成長動能牽涉的相關產品,為媒體自行揣測解讀,特此鄭重澄清說明;此外,公司於法說會所對外闡述的全球產業趨勢看法,該媒體亦有過度解讀,標題誤導曲解當日說法之情事,特此嚴正澄清」。【更新段完】

彭博報道,鴻海董事長劉揚偉表示,公司將更多的產能遷至東南亞等地,中國仍將在鴻海的生產帝國當中發揮關鍵作用,但作為世界工廠的時代已經結束。

劉揚偉表示,公司正逐步在中國境外提高產能,目前在中國境外的產能為30%,去年6月為25%,該比例將會繼續提高。

劉揚偉表示,不論是印度、東南亞還是美洲,每個地方都將有一個製造業生態體系,中國仍將在鴻海的生產帝國當中發揮關鍵作用,但作為世界工廠的時代已經結束。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐,中美地緣政治刮起風暴,天下大亂金價暴升,股巿位高勢危?從來有危便有機,亂局下既要懂得守,也可趁亂找到投資好機會!

講者:

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期:2020年8月20日(星期四)

時間:下午1:00至2:00 (HKT)

方式:以視像會議軟件Zoom進行

優惠價:$300

報名網址:https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

MSCI宣布各指數季度評估結果

高盛與巴克萊爭購通用汽車信用卡業務

聯通曾颷20% 見5個月高位

智勤控股超購18倍

傳Facebook與Snap曾洽購TikTok對手Dubsmash

恒指高開246點 創科升7.7% 騰訊升1.44%

滬深三大指數高開 人行開展1500億元人幣逆回購

蓬佩奧:中共慣用經濟實力扼殺別國自由 較蘇聯更難應對

俄鋁半年轉虧蝕1.2億美元 不派息

港股ADR升128點 銀娛、中移、聯想、太古、李寧公布業績

道指升289點 標指逼近新高位 科技股向上

機管局:內地機場出發的旅客周六起可經香港轉機或過境