外電引述消息報道，印度首富穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)旗下信實工業(Reliance Industries) 正與TikTok母公司字節跳動談判，擬投資TikTok的印度業務。

知情人士表示，兩家公司7月底開始談判，現時尚未達成協議。據悉，TikTok的印度業務估值逾30億美元(約234億港元)。在6月下旬被封禁之前，TikTok在印度已經積累逾2億用戶。

字節跳動沒有就報道作出回應。信實工業表示，對市場猜測和傳言不予置評。

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