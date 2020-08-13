微軟洽購短片應用程式「抖音」海外版TikTok之際，外媒《The Information》報道，Facebook與Snapchat母公司Snap數周前曾就收購TikTok對手Dubsmash舉行了談判，但目前已經暫停有關洽談。

Snap發言人表示，對Dubsmash團隊表示讚賞，但目前尚未就收購進行積極談判。Facebook表示不會對市場猜測發表評論，Dubsmash未就報道作出回應。

《路透》引述Apptopia數據顯示，美國總統特朗普表示打算禁止TikTok後，TikTok的4個競爭對手包括Triller、Byte、Dubsmash與Likee的下載次數並未大幅增加。

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