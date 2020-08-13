美國國務卿蓬佩奧表示，中共帶來的威脅與以往不同，已入侵到全球的政治、經濟及社會，是以往的蘇聯未有，故中國較冷戰時期的蘇聯更難應對。但他強調，現時況並非「冷戰2.0」，呼籲歐洲國家要合作抗衡。

他又指，現時中共透過其經濟實力，扼殺其他國家的自由，威脅支持香港、台灣及新疆的官員，削弱香港及新疆的人權及自由。

蓬佩奧又批評中國和俄羅斯持續削弱捷克的民主和安全，同時讚揚當地官員和議員合力抵抗中共，包括捷克參議院計劃月底訪問台北，認為中國在全球的霸權並非無可避免，美國亦準備支持捷克。

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講者：

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日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

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