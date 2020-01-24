恒指今早高開246點或0.98%，報25490點，成交金額24億元；國指今早高開70點或0.7%，報10286點。恒生科技指數收報7116點，升1.51%。

創科實業（0669）升7.75%，報91.75元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌0.98%，報65.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.87%，報77元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點；蒙牛（2319）跌0.57%，報35.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

多間公司公布業績，包括澳優（1717）開市報13.46元，無升跌；中移動（0941）開市報57.45元，升0.88%；華人置業（0127）開市報5.1元，無升跌；銀娛（0027）無升跌，報59.5元；聯想（0992）開市報4.89元，升0.41%；李寧（2331）開市報29.5元，升2.25%；太古（0019）開市報41.3元，無升跌；太古地產（1972）開市報19.46元，跌0.21%。

騰訊（0700）主席馬化騰表示，WeChat不同微信，不影響跟美資合作。騰訊首席戰略官及高級執行副總裁James Mitchell透露，集團在美國的業務僅佔收入2%，廣告收入也只佔1%；美國的行政命令，只限制美國司法權區，中國國內的美國企業廣告合作將不受影響。騰訊半年多賺逾20%，次季純利勝預期。騰訊開市報528元，升1.44%。

康哲藥業（0867）中期多賺9%，派中期息0.2105元人幣。開市報9.99元，升7.77%。

思捷（0330）料全年度虧損達39億元。開市報0.88元，跌2.2%。

國泰君安（1788）上半年純利跌5.2% 派中期股息0.034元。開市報1.16元，無升跌。

佳兆業健康（0876）盈警，上半年料蝕600至1000萬。開市報0.138元，無升跌。

新城悅（1755）中期純利升61%。開市報23.85元，升4.38%。

高鑫零售（6808）上半年多賺16.8%至20.62億人幣。開市報10.72元，升2.09%。

傳長實（1113）為高銀金融（0530）融資，銀團聞訊同意暫止償債。另，李嘉誠基金會斥資1655萬增持長實股份。長實集團開市報43.15元，跌0.23%；高銀金融開市報0.91元，無升跌。

聯通（0762）料移動服務收入10月恢復正增長，上半年賺76億人幣，勝預期，不派中期息。開市報4.9元，升7.22%。

萬華（0426）再售毛記葵涌（1716）150萬股。萬華媒體開市報0.212元，跌0.93%；毛記葵涌開市報0.93元，跌6.06%。平保（2318）首7個月保費收入增0.85%。開市報83.8元，升0.72%。

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