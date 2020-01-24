美股向上，港股ADR亦升128點或0.51%，報25373點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.27%，折合報527.09元；匯控（0005）升0.26%，折合報35.84元；建行（0939）跌0.36%，折合報5.83元。

美股期貨現升0.11%至0.23%，日股現升1.76%，韓股現升0.7%，澳股現跌0.06%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括澳優（1717）、中移動（0941）、華人置業（0127）、銀河娛樂（0027）、聯想集團（0992）、李寧（2331）、太古（0019）、太古地產（1972）等。

騰訊（0700）主席馬化騰表示，WeChat不同微信，不影響跟美資合作。騰訊首席戰略官及高級執行副總裁James Mitchell透露，集團在美國的業務僅佔收入2%，廣告收入也只佔1%；美國的行政命令，只限制美國司法權區，中國國內的美國企業廣告合作將不受影響。騰訊半年多賺逾20%，次季純利勝預期。

康哲藥業（0867）中期多賺9%，派中期息0.2105元人幣。

思捷（0330）料全年度虧損達39億元。

國泰君安（1788）上半年純利跌5.2% 派中期股息0.034元。

佳兆業健康（0876）盈警，上半年料蝕600至1000萬。

新城悅（1755）中期純利升61%。

高鑫零售（6808）上半年多賺16.8%至20.62億人幣。

傳長實（1113）為高銀金融（0530）融資，銀團聞訊同意暫止償債。另，李嘉誠基金會斥資1655萬增持長實股份。

聯通（0762）料移動服務收入10月恢復正增長，上半年賺76億人幣，勝預期，不派中期息。

萬華（0426）再售毛記葵涌（1716）150萬股。

平保（2318）首7個月保費收入增0.85%。

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