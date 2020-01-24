美國政府向藥廠買疫苗，市場對疫情前景有憧憬，加上Tesla拆細帶動科技股向上，美股上升，標普500指數亦逼近2月20日3389點高位。道指高開173點後升最多356點。其他消息方面，美國刺激計畫僵局未破、需求蘇跡象推動油價大漲、美國7月消費者價格漲幅高於預期

道瓊斯工業平均指數收漲289點，升幅1.05%，報27976點。標普500指數收漲46點，升幅1.4%，報3380點。納斯達克綜合指數收漲229點，或2.13%，報11012點。

蘋果升3.32%，報452.04美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻99點，而波音跌2.6%，報175.44元，拖低道指32點。

科技股方面，蘋果收市報452.04元，升3.32%，谷歌母公司Alphabet收市報1507.24元，升1.8%，亞馬遜收市報3162.24元，升2.64%，Facebook收市報259.89元，升1.46%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.12%，報374點。德國DAX指數收漲0.87%，報13058點；法國CAC 40指數漲0.91%，報5073點；英國富時100指數收漲2.05%，報6280點。

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