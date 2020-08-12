康哲藥業（0867）公布，上半年純利按年升9.36%至12.79億元（人民幣、下同），收入31.81億元，升4.8%；每股基本盈利￼￼￼￼0.5174元，按年增長9.7%，派中期息0.2105元人民幣。￼￼

集團指出，截至今年6月底止，已擁有創新產品20個，其中6個獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）上市批准，2個美國FDA上市審評中；2個創新產品已分別獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）簽發的比較藥代動力學研究（PK研究）和驗證性臨床試驗批准，創新產品替拉珠單抗注射液（Tildrakizumab）驗證性臨床試驗申請已被中國NMPA受理。

現有產品方面，心腦血管線產品，包括波依定、新活素、黛力新，收入按年升8.3%至14.52億元；消化線產品收入按年升12.7%至11.579億元；眼科線產品收入按年下跌1.2%至1.138億元；皮膚線產品收入按年下跌0.9%至8520萬元。

集團又指，上半年個別產品因醫院病人流量下跌有少量負面影響，不過受惠於品牌優勢，淨利潤增長合乎預期。

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