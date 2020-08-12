就美國總統特朗普早前簽署行政命令，限制騰訊（0700）旗下WeChat在美國的交易，騰訊主席馬化騰今日於分析員會議上強調：「或許有人分不清楚，WeChat和微信屬不同產品」。同時，騰訊首席財務官羅碩瀚指出，美國行政命令只限制WeChat在美國的交易，不影響集團其他美國業務合作。

另外，騰訊首席戰略官及高級執行副總裁James Mitchell透露，集團在美國的業務僅佔收入2%，廣告收入也只佔1%；重申美國的行政命令，只限制美國司法權區，中國國內的美國企業廣告合作將不受影響。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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