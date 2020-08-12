馬化騰：WeChat不同微信 不影響跟美資合作
文章日期：2020年8月12日 22:06
就美國總統特朗普早前簽署行政命令，限制騰訊（0700）旗下WeChat在美國的交易，騰訊主席馬化騰今日於分析員會議上強調：「或許有人分不清楚，WeChat和微信屬不同產品」。同時，騰訊首席財務官羅碩瀚指出，美國行政命令只限制WeChat在美國的交易，不影響集團其他美國業務合作。
另外，騰訊首席戰略官及高級執行副總裁James Mitchell透露，集團在美國的業務僅佔收入2%，廣告收入也只佔1%；重申美國的行政命令，只限制美國司法權區，中國國內的美國企業廣告合作將不受影響。
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