國泰君安（1788）公布中期業績，今年上半年純利6.06億元，按年下跌5.2%；總收益錄17.98億元，按年下跌22.6%。每股盈利6.77仙，按年下跌18.9%，派中期股息0.034元。

期內，由於疫情使香港、美國股票市場及中資美元債券市場經歷大幅度波動，集團做市及投資收入按年下跌30.7%至5.13億元；受疫情限制中港經濟活動影響，貸款及融資收入按年下跌7.2%至5.18億元。不過，集團總成本按年下跌31%至10.96億元，主要受惠於減值撥備、員工成本和融資成本等下降的綜合因素。

國泰君安表示，全球金融市場於上半年激烈波動，集團表現反映具較高穩定性和韌性，但在嚴峻經營環境下，集團已提前調整營運節奏，及加強對市場風險和信用風險的管控，並於去年下半年降低資產負債表中做市等業務的市場風險敞口，大幅增加現金儲備，亦在去年對風險資產大幅撥備減值。

展望未來，集團指將繼續加大對金融機構與企業客戶的開發力度，同時不斷提升財富管理平台，完善產品服務線，加強財富管理與企業融資、資產管理等業務間的協同效應，拓展高淨值客戶基礎和資產託管規模。從中長期看，集團將以加速探索東南亞市場，通過新加坡和越南子公司進一步推進國際化發展。