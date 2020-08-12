新城悅中期純利升61%
文章日期：2020年8月12日 20:39
物管股新城悅（1755）中期純利按年升61.1%至1.89億元人民幣（下同），淨利潤率為16.8%，按年升2.3個百分點，中期每股基本盈利為0.23元，不派中期息。
集團去年收入按年升42.7%至12.22億元，當中物業管理服務收入按年升33.3%至5.3億元﹔開發商增值服務收入按年升8.8%至2.98億元﹔社區增值服務收入按年升94.7%至1.85億元﹔智慧園區服務收入按年升133%至2.08人億元。
集團的中期毛利為3.63億元，按年升45.7%，毛利率按年升0.6個百分點至29.8%，主要因物業管理服務的毛利率提升。
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