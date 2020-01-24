高鑫零售上半年多賺16.8%至20.62億人幣

高鑫零售（6808）公布，上半年純利20.62億元（人民幣、下同），按年升16.8%，收入升5.1%至531.7億元，每股基本盈利0.22元，不派中期息。

集團指出，上半年銷售貨品收入升6.1%至514.94億元，來自租戶的租金收入就下18.8%至16.76億元。集團解釋，租金收入受新冠肺炎疫情影響，商店街部分租戶於疫情期間暫停營運，期間獲豁免租金。

集團指出，線上企業對客戶（B2C）業務大增，現時業績佔比已超出B2B業務，並貢獻銷售增長，第一季線上店日均單量逾750張，第二季日均單量逾950張，撇除家電貨品後同店銷售升5.7%。

截至今年6月底，集團在上半年共開設1間新門店，合共有481間大賣場及3間中間超市，總建築面積1297萬平方米，期內以簽訂租約或收購地皮的方式，本集團物色並取得43個地點開設大賣場，有37間正在興建。

集團指出，2020年注定是不平凡的一年，疫情加速消費者的線上購買行為，相信未來線上競爭會進一步加劇，而集團經過多年發展及轉展，現已重新回到增長軌道。

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