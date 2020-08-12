根據《Debtwire》報道引述兩項消息指，隨著高銀金融（0530）向債權銀行提交還款計劃表，其獲借貸銀行口頭同意，為數34億元於今年4月份到期的夾層貸款，獲容許非正式暫止至9月中。高銀金融已經向貸款銀行說明，隨著長實（1113）的聯屬機構授出新貸款，因此有意為該項到期融資再作安排。

消息指，參與貸款的銀行及財團包括中國光大銀行、德意志銀行、安泰商業銀行、未來資產大宇公司及南豐集團，自5月份起委聘安理國際律師事務所作為法律顧問，同時亦委聘FTI諮詢公司，待今次額度處理進度加快時，作出準備。當貸款銀行及貸款人得悉長實提供新貸款予高銀金融的消息，在兩周後口頭同意落實暫止安排。高銀金融委聘原為長實的企業業務發展部總經理馬勵志，出任新任副主席，他向貸款銀行及貸款人提出，長實願意提供再融資。當中自今年四月，高銀金融的68億元今年10月份到期的浮息票據，亦獲長實的貸款再融資。

據理解，是次高銀金融在7月22日委任馬勵志入局，有助安撫前述夾層貸款、浮息票據及九龍灣高銀國際金融中心所屬公司賜譽的接管人Borreli Walsh等各方。在馬勵志和前述各方討論後，夾層貸款人相對浮息票據持有人，態度上較為合作，此前夾層貸款人更已經於7月起，從設定的利息儲備戶口提取資金，用作抵銷高銀金融應償付的3個月利息，並預期該戶口會自9月中起，繼續撥款支付高銀欠付的利息。至於高銀金融的優先抵押票據持有人，包括新加坡主權基金GIC及德意志銀行，自高銀金融於4月起陸續違約未能還款，則委任Borreli Walsh跟進。

長實與高銀金融的關係，源於2018年，長實曾經於當年6月，向高銀金融提供102.3億元的一年期年息8厘的貸款，以支持27層高的九龍灣高銀國際金融中心的發展。長實授出的貸款，最終於2019年4月，在高銀獲得為數102億元的浮息票據及夾層貸款再融資，得以償清。

記者：陳偉燊

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