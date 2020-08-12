中印邊境發生衝突以來，兩國關係一直緊張。據印媒報道，代表約7000萬商戶的印度全國貿易商聯合會(CAIT)致信印度電訊部部長Ravi Shankar Prasad，尋求禁止華為和中興（0763）在印度參與部署5G網絡業務。

CAIT在信中指，應當禁止華為和中興參與印度5G網絡部署。另外，在5G網絡部署過程中，應敦促任何印度公司都應禁用華為和中興的技術和設備。

報道指，目前一個政府小組已經在研究是否允許上述兩家企業參與印度5G網絡部署。有知情人士指出，該小組建議不允許兩家中國公司參與部署。

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