聯通（0762）董事長兼首席執行官王曉初今日於業績電話會議表示，自去年下半年調整經營策略，從以往重點關注用戶增長數量，轉為重點關注用戶發展質素和價值之後，移動用戶ARPU和移動服務收入漸見改善。他指出，上半年的移動服務收入按年跌幅2.8%，比第一季4.1%跌幅有所收窄，而7月跌幅進一步降至1.8%，按此走勢，相信到10月份移動服務收入可重回正增長。

ARPU方面，上半年ARPU為40.88元（人民幣，下同），按年增0.2%，較首季的40元有所增加，王曉初指，隨著5G網絡建設加快，加上5G終端價格持續下降和普及等，下半年5G用戶將快速發展，將帶動ARPU持續提升。

對於美國政府早前宣布要中國電訊營運商退出當地市場，王曉初表示目前仍未接到具體退出的方案及時間，認為網絡是中立、無辜的，無論政府或民間都需要互相溝通。他又強調美國業務收入佔比不高，去年僅1.1億美元左右，佔總收入才0.2%，故影響不大，而公司亦有預備調整方案。

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