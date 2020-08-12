本地服裝品牌G2000於海港城分店貼出告示指，業主未有體恤生意嚴重受損，現已入不敷支，店舖已被執達史接管，因此暫時停業，歡迎客人到其他分店光顧。G2000主席田北辰回應本報查詢時指，業主未有提供租金減免，雙方協商期間，未有通知就封舖，認為情況不合情理。

告示指出，去年社會運動持續，店鋪的生意已嚴重受損，業主仍沒有絲毫體恤；今年緊接的疫情更令生意雪上加霜，儘管租金有所寬減，可惜仍入不敷支。公司認為業主在此艱難期間，已掌握其銷售數據，仍繼續苛索是不合情理。

本報就事件向G2000主席田北辰查詢，他表示，去年中爆發社會活動，海港城分店是最重災等分店，但業主未有減租，今年2月起更沒有一個月營業額高於租金，「例如10蚊係營業額，以往3至4蚊會拎嚟交租，依家3至4蚊都無」。

他續指，海港城分店是各間店舖中，累積生意跌幅最大的分店，業主九置（1997）在2至4月有向其他租戶減租一半，惟G2000不包括在內。有見及此，G2000在2至4月只交一半租，但業主就要求品牌交還一半租金，雙方拉鋸期間，業主無通知下就封舖。

他表示，其他分店自社會運動期間已獲減租，香港爆發疫情後，普遍分店可獲減租三至五成，只有海港城分店不獲減租。他強調，業主在法律上是「啱哂」，但情況實屬不合情理，因此貼出告示通知客人。

記者：蕭嘉聰

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