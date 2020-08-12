李嘉誠基金會表示，該會於8月10日及11日，以平均價每股港幣41.1833元及41.5522元購入長江實業（1113）共40萬股，涉資共1655.45萬元，平均價為41.39元。完成增持後，以集團資深顧問及創辦人李嘉誠，在長實的持股由35.32%提高至35.33%；集團主席李澤鉅的持股則由35.39%，提高至35.4%。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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