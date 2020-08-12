外送平台Deliveroo今日表示，自上周以來，其平台上已有1000間餐廳暫停營運，若情況持續，估計超過5000間餐廳可能會於未來數月被迫結業。Deliveroo香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰表示，已去信特首林鄭月娥，提請政府採取緊急行動。

羅家聰表示，近1000 間暫停營業的食肆大部分都是中小企，且重開無期。他表示，若政府不再為餐廳提供進一步支持，超過5000間餐廳可能會被迫於未來數月結業，料將危及8萬個工作職位。

Deliveroo表示，公司於香港的餐廳伙伴接近8000間，近期針對小型食肆及獨立經營餐廳伙伴進行了一項調查。其中逾半受訪餐廳面臨停業危機；大部分受訪餐廳表示，若目前的情況持續，將於未來3個月內被迫結業、甚至破產。

羅家聰表示，因應現時堂食禁令及五成入座人數限制，餐廳持續損失大量收入，而外賣業務對餐廳總收入的貢獻仍不足以支付租金等的累計固定成本。

Deliveroo公布，已向政府提交了一份詳細文件，其中建議包括擴大資助、免租計劃、延長保就業計畫等。資助方面，公司建議在社交距離措施持續生效的情況下，按牌照類別，每3個月向每間持牌食肆額外提供20萬港元、8萬港元或5000港元的資助。租金方面，公司提議措施包括免租四個月、實施租戶驅逐禁令、鼓勵業主按餐廳營收計算租金等。

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