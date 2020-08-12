國泰航空（0293）主席賀以禮（Patrick Healy）今於績後傳媒網上發布會表示，未來數月的營運狀況仍然艱難，更引述國際航空運輸協會（IATA）估計指，航空旅遊至少要到2024年才可完全恢復。他續指，因此將於今年第四季公布的營運規模改組建議，對維持集團財務健康顯得必要，雖然暫未有公布任何實際措施，但就預告當中會「涉及非常艱難的決定（involve very tough decision）」。

對於本地第5間航企「大灣區航空」於上月入紙向民航處申請航空營運人許可證（AOC），賀以禮認為，有新競爭者加入說明本港作為國際航空樞紐的重要性，亦歡迎有新航企加入。至於新航企會否對集團帶來競爭，他直言，集團所經營的每條航線均要與上百間來自其他地區的航企競爭，市場本身競爭已經十分激烈，因此未有特別擔心。

內地官媒《環球時報》引述消息人士稱，香港機場或快將恢復來往內地的轉機服務。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，暫時未收到當局正式通知，不過認為進一步放寬轉機服務有助改善集團客運量。國泰航空行政總裁鄧健榮補充，由於短期內未見客運量會有明顯復蘇，因此8月及9月的運力將維持約8%，料至少要到10月才會再作調整，惟仍然要視乎各地政府放寬旅遊限制的情況。

國泰收市報5.88元，升12%。

記者：葉子晴

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