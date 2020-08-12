騰訊半年多賺逾20% 次季純利勝預期
文章日期：2020年8月12日 16:53
騰訊（0700）公布，截至6月底止，中期純利620.03億元(人民幣．下同)，按年升20.76%。基本每股盈利6.541元，不派中期股息。
期內，收入2229.48億元，按年增長27.92%。
按非國際財務報告準則計算，中期純利572.32億元，按年增長28.74%，基本每股盈利6.038元。
公司第二季純利331.07億元，勝市場預期的272.9億元，按年增長37.17%，基本每股盈利3.491元。
期內，收入增長29.34%至114.8.83億元。
按非國際財務報告準則計算，第二季純利301.53億元，按年增長28.17%，每股盈利3.18元。
騰訊全日收報520.5元，上升1.36%。
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