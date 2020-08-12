騰訊（0700）公布，截至6月底止，中期純利620.03億元(人民幣．下同)，按年升20.76%。基本每股盈利6.541元，不派中期股息。

期內，收入2229.48億元，按年增長27.92%。

按非國際財務報告準則計算，中期純利572.32億元，按年增長28.74%，基本每股盈利6.038元。

公司第二季純利331.07億元，勝市場預期的272.9億元，按年增長37.17%，基本每股盈利3.491元。

期內，收入增長29.34%至114.8.83億元。

按非國際財務報告準則計算，第二季純利301.53億元，按年增長28.17%，每股盈利3.18元。

騰訊全日收報520.5元，上升1.36%。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

內地7月手機出貨量按年跌34.8%

騰訊英雄聯盟等5遊戲被侵權 起訴雲遊戲平台獲賠258萬人幣

惠譽：今明兩年港銀收入面臨更大壓力

David Webb：買壹傳媒是支持沽貨者

騰訊投資的貝殼找房擬以每股20美元定價 明於紐交所上市

賀一誠：不會現階段處理重投賭牌

百世集團最快今年分拆物流業務在港上市