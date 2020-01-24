曾被《蘋果日報》踢爆涉開班教學員以貸款槓桿買匯控（0005）股票收息套利的中小型業主會（下稱業主會）創辦人呂宇健（Ken Sir），今日係社交網站自爆重倉《蘋果日報》母公司壹傳媒（0282）的股票，持股量更超過2%，更表示「雖然帳面計係有可觀進帳，但現階段我無考慮過沽貨獲利離場」，相反更已實物提倉，視股份作長線投資。

呂宇健更主動提起舊事，指出「《蘋果》對我唔太好，但佢哋點報道我同業主會，並無影響我支持《蘋果》」，更自言一直是該報忠實讀者，並非常欣賞其勇於發聲，「作為一個投資者，我亦都好睇好壹傳媒（282）呢盤生意」，更曾於其課堂上分析該股價值。

他又以三點交代為何買入壹傳媒股份，包括該股之前股價非常低殘，甚至低於殼價。但其實集團持有2億元以上嘅豐厚現金，60萬訂戶每年嘅訂閱費用高達4億元，此收入若能夠一直穩定維持，股價已被低估。

呂宇健認為，壹傳媒在香港今天傳媒幾乎全部歸邊下，少有如壹傳媒般繼續我行我素，大聲講實話，更具品牌效應。而隨住政治氣氛逆轉，香港進入新時代，市場對於該報提供的資訊需求只會有增無減。雖然該報的廣告收入會受政治因素影響，但他相信訂閱收費模式有條件彌補廣告收入損失。

呂宇健又提到，原本亦擔心肥佬黎（壹傳媒主席黎智英）領導下的《蘋果》會太專心搞政治，不專心做生意，所以都「考慮過以小股東身份召開EGM，要求《蘋果》做番好盤生意（起碼要申請政府個保就業計劃，5000萬資助已經佔壹傳媒市值25%！），但昨日見到股民們築起「血肉長城」追捧282（壹傳媒），我就更加相信呢盤生意有得做！」

呂宇健其後在fb 再貼文補充指，他的持股主要於去年8月《蘋果》宣布訂閱計劃之後，因睇好該報將有穩定收入來源，應長遠反映在股價上面。然後在近日的異動出現後亦有增持，未來都會把握適當機會繼續持有。

他又提出，自己一直好鍾意《蘋果》，但有點擔心黎智英及管理層的做生意手法，所以真係﹏有諗過召集其他股東開EGM，建議管理層改善公司營運，唯有增加《蘋果》利潤，呢份報紙先至可以維持延續性。」

他又分析近日壹傳媒的異動情況，但認為近兩日大升的主要推手，還是「政治因素導致好多股民課金支持，無論實體報章抑或股價也受不少市民追捧」，故此大升係一個短期炒作，但並不是一個長期支撐點。要股價長期有支撐，必需要管理層營運好壹傳媒，為公司帶來持續可觀盈利，令股東獲得合理回報。