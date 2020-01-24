恒指午後大幅抽升，並升穿25000點關，最多曾升401點或1.61%，報25291點，見7月23日後新高，升穿多條平均線。連日焦點的壹傳媒（0282）再坐過山車，今早最多升59%，午後急挫最多53%，是上市以來最大單日跌幅。

恒指收市升353點或1.42%，報25244點，成交金額1440億元，較上日增加1.92%；國指升62點或0.62%，報10215點。恒生科技指數收報7010點，跌1.67%。

走勢上，升穿10天線(24778點)、20天線(24891點)、50天線(24915點)、100天線(24301.1點)。

九龍倉置業（1997）升5.36%，收報32.45元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌7.06%，收報6.71元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升4.84%，收報35.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻101點；港交所（0388）跌1.12%，收報369.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

互聯互通資金流方面，北水南向合計淨流入2.64億元，較上日減少50.4%，連續第3日流入，累計流入34.95億元。南水北向合計淨流出16.38億元人民幣，終止連續2日流入。

焦點個股壹傳媒收報0.65元，跌40.91%，而近日跟升的傳媒股亦回吐，萬華媒體（0426）減持毛記葵涌（1716），萬華收報0.214元，跌14.4%；毛記葵涌收報0.99元，跌36.13%。其他傳媒股方面，有線（1097）收報0.074元，跌21.28%；世界華文媒體（0685）收報0.295元，跌7.81%。

內地將恢復居民去澳門的簽注，濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報16.92元，升1.68%；美高梅中國（2282）收報10.46元，升1.16%；澳博控股（0880）收報9.9元，跌2.56%；永利澳門（1128）收報14.9元，升3.04%；銀河娛樂（0027）收報59.5元，跌0.5%；金沙中國（1928）收報33.35元，升1.21%。

中午公布業績的國泰（0293）收報5.88元，升12%。其他航空股亦向上，國航（0753）收報5.3元，升3.92%；南航（1055）收報3.9元，升3.72%；東航（0670）收報3.02元，升2.72%。

金價回吐金股跌，中國黃金國際（2099）收報7.4元，跌7.15%；靈寶黃金（3330）收報1.41元，跌3.42%；紫金礦業（2899）收報4.6元，跌6.31%；招金礦業（1818）收報8.7元，跌4.71%；價值黃金（3081）收報46.7元，跌2.26%；SPDR金ETF（2840）收報1415.5元，跌2.55%；山東黃金（1787）收報21.45元，跌3.6%。

恒生科技指數跌幅較中午收窄，上升的成份股亦增加，包括騰訊（0700）收報520.5元，升1.36%；小米（1810）收報15.06元，升0.27%；舜宇（2382）收報143.2元，升1.63%；金山軟件（3888）收報22.6元，升3.67%；中興（0763）收報22.25元，升0.68%；貓眼娛樂（1896）收報14.18元，升0.42%。

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