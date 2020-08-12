中資銀行據報暫停為11被制裁中港官員開新賬戶。受美方制裁的官員包括林鄭月娥（前排右四）、駱惠寧（前排左四）、鄭雁雄（前排左三）、鄭若驊（前排右一）、李家超（後排左四）、鄧炳強（後排左三）及陳國基（後排右四）。

彭博社引述消息人士表示，在港經營業務的大型中資國有銀行，正在採取臨時舉措，遵守美國對香港官員實施的制裁，以保住至關重要的美元融資渠道和海外網絡。

知情人士指出，中國銀行（3988）、建設銀行（0939）和招商銀行（3968）對於為行政長官林鄭月娥等11名受制裁官員開設新賬戶持謹慎態度，至少一家銀行已經暫停了此類活動。三間銀行在港的營運機構分別為中銀香港（2388）、建行亞洲和招商永隆。

另外，消息人士亦表示，部分銀行禁止了經過美國進行的交易，原先可以立即處理的一些交易現在必須經過合規部門的審批。

早前有消息指，花旗等外資銀行也已採取行動，暫停賬戶或是加強對香港客戶的審查。中國銀行、建設銀行和香港政府未立即回應彭博查詢，招商銀行則不予置評。

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