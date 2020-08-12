惠譽發表香港銀行業報告，認為今明兩年營運環境弱化，收入面臨更高壓力。該行早前已對香港評級對象銀行的收入和盈利前景，給予負面前景。

惠譽總結已發出的本港銀行上半年業績，除華僑永亨外的營運利潤下跌兩成至三成，普偏差過該行預期全年營運利潤下跌22%的預測，主要原因是收入下降，以及在IFRS9會計準則下，因應經濟預測變化需提高預期信貸損失。

今年6月底，反映銀行資本成本的綜合利率為0.7%，比去年底跌0.4個百分點，低利率雖然有助存款移到利息較低的往來和活期賬戶（current & saving account），現時去年的50%升至56%，不過惠譽認為息差會在下半年繼續受壓。

香港銀行資本和流動性維持強勁，預期可以保持強韌，該行目前給予大部分資本展望皆為穩定。目前沒有任何明顯的資本和流動性外流的跡像，影響該行對香港營運環境和作為國際金融中心地位的評估，以及影響對個別銀行的獨立生存能力評級。

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