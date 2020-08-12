David Webb：買壹傳媒是支持沽貨者
文章日期：2020年8月12日 15:38
壹傳媒（0282）股價成本周焦點，獨立股評人David Webb在其facebook發帖，就證監會因應壹傳媒股價異動的回應，他笑言投資者要留意，他們從市場上購買股份，並非支持公司，而是支持那些售股的人。
壹傳媒股價連升兩日後，今日股價明顯回吐。截至今午3時30分後，該股股價大跌40%，0.66元，成交股數多達14.5億股，成交額達16.82億元。
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