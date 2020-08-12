壹傳媒（0282）股價成本周焦點，獨立股評人David Webb在其facebook發帖，就證監會因應壹傳媒股價異動的回應，他笑言投資者要留意，他們從市場上購買股份，並非支持公司，而是支持那些售股的人。

壹傳媒股價連升兩日後，今日股價明顯回吐。截至今午3時30分後，該股股價大跌40%，0.66元，成交股數多達14.5億股，成交額達16.82億元。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

騰訊投資的貝殼找房擬以每股20美元定價 明於紐交所上市

賀一誠：不會現階段處理重投賭牌

百世集團最快今年分拆物流業務在港上市

滬指兩連跌 3300點失而復得

傳豐泰與韓國NPS出售上海晶品購物中心 售價或達67億元

價差驅使中國放棄巴西大豆買美國豆 中美官員周六將評估貿易協議

軟銀擬把ARM出售或分拆上市

時代鄰里三項收購貢獻多下半年反映

恒指半日跌47點 壹傳媒升幅收窄至18% 國泰績前升9.3%

光大水務中期少賺3.8% 息3.74仙