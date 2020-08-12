騰訊投資的貝殼找房擬以每股20美元定價 明於紐交所上市

騰訊（0700）及軟銀有份投資的內地線上房產交易平台貝殼找房赴美上市。據外電引述知情人士報道，其IPO定價為20美元，高於出發行價格區間，意咪將籌集21.2億美元(165.36億港元)，為2018年3月愛奇藝IPO以來，中資公司在美國最大規模的IPO。該股料於明日(13日)於紐交所掛牌。

貝殼找房合共發行1.06億股美國存託股票(ADS)，發行價格區間為17至19美元。 貝殼找房未 有就報道作出回應。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

賀一誠：不會現階段處理重投賭牌

傳豐泰與韓國NPS出售上海晶品購物中心 售價或達67億元

價差驅使中國放棄巴西大豆買美國豆 中美官員周六將評估貿易協議

軟銀擬把ARM出售或分拆上市

時代鄰里三項收購貢獻多下半年反映