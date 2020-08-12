騰訊投資的貝殼找房擬以每股20美元定價 明於紐交所上市
文章日期：2020年8月12日 15:16
騰訊（0700）及軟銀有份投資的內地線上房產交易平台貝殼找房赴美上市。據外電引述知情人士報道，其IPO定價為20美元，高於出發行價格區間，意咪將籌集21.2億美元(165.36億港元)，為2018年3月愛奇藝IPO以來，中資公司在美國最大規模的IPO。該股料於明日(13日)於紐交所掛牌。
貝殼找房合共發行1.06億股美國存託股票(ADS)，發行價格區間為17至19美元。貝殼找房未有就報道作出回應。
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